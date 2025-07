Concerto Geolier ad Agnano, giovani in fila dall’alba

POZZUOLI – Numerosi giovani sono già in fila davanti all’Ippodrono di Agnano per il concerto di Geolier in programma questa sera. Dalle prime luci dell’alba decine di ragazzi e ragazze, armati di asciugamani e tappetini, stanno occupando l’ingresso per poi assicurarsi le prime fil e all’apertura dei cancelli. Sono attese circa 60mila persona per la prima delle due serate attesissime serate del famoso cantante che ha scelto la città di Pozzuoli come sua residenza.