Papa Leone a Napoli, fermento nella diocesi di Pozzuoli e Ischia

POZZUOLI – Il comitato organizzativo dell’arcidiocesi di Napoli per la visita del Santo Padre, ha allargato la possibilità di ottenere un considerevole numero di posti per l’incontro in piazza Plebiscito anche per i fedeli delle parrocchie, delle associazioni e dei movimenti delle Diocesi di Pozzuoli e di Ischia. Un’occasione preziosa per dimostrare l’affetto verso il Papa e condividere questo momento di gioia con la Chiesa sorella di Napoli, insieme al vescovo di Pozzuoli e di Ischia, don Carlo Villano. I varchi di accesso in Piazza Plebiscito, venerdì 8 maggio p.v., saranno aperti a partire dalle ore 10 fino alle ore 14.30. Al fine di agevolare e velocizzare le operazioni di ingresso, si invita a non portare con sé borse, zaini e oggetti metallici.

IL PROGRAMMA – Al mattino sarà possibile seguire in diretta da Pompei la Santa Messa (ore 10) e la Supplica alla Madonna (ore 12), presiedute dal Santo Padre. A partire dalle ore 13.30 prenderà avvio il racconto-spettacolo di musica e testimonianze sulla città, con le voci guida di Chiara del Gaudio e Andrea Sarubbi e il Coro diretto dal Maestro Carlo Morelli. Emmaus come filo conduttore, Eduardo De Filippo come voce narrante e circa 1200 giovani con musica e danza. Il Papa arriverà in Piazza Plebiscito alle ore 17.15. Al termine degli interventi, dello spettacolo e del discorso del Santo Padre, si svolgerà l’Atto di affidamento alla Vergine Maria davanti alla statua della Venerata Immacolata di don Placido Baccher, nell’anno celebrativo del secondo centenario dell’Incoronazione. L’incontro si concluderà con la benedizione apostolica. Il Papa lascerà la piazza alle ore 18.30. Ai parroci saranno inviate le informazioni per la prenotazione dei posti in piedi e a sedere (sarà possibile effettuare le richieste sino a giovedì 30 aprile). I pass sono gratuiti. Sarà possibile effettuare richiesta di posti a sedere anche per associazioni e movimenti. Nella piattaforma ogni singolo richiedente deve indicare il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita (per motivi organizzativi, è preferibile trasmettere il proprio nominativo anche alla mail: [email protected]). Per poter rientrare nella zona della piazza destinata alle nostre diocesi, nel form è necessario indicare vicino al proprio cognome il riferimento “Diocesi di Pozzuoli-Ischia”. I pass sono gratuiti.