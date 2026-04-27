QUARTO/ Proclamato lo stato di agitazione nel cantiere di igiene urbana

QUARTO – La UILTRASPORTI ha attivato formalmente la prima fase della procedura di raffreddamento e conciliazione prevista dalla legge e proclamato contestualmente lo stato di agitazione di tutto il personale dipendente impiegato presso il cantiere di igiene urbana del Comune di Quarto, gestito dalla Società DM Technology S.r.l. La decisione si è resa inevitabile a seguito del mancato adempimento degli impegni assunti dall’azienda nel corso dell’incontro sindacale del 25 marzo scorso, durante il quale erano state prospettate soluzioni su

numerose criticità denunciate dal sindacato. “A distanza di oltre un mese, nessuna delle questioni principali risulta risolta. Si registrano ancora: ritardi e irregolarità concernenti le cessioni del quinto, gravi carenze del parco automezzi e della manutenzione ordinaria, difformità riguardo ai provvedimenti disciplinari adottati verso i lavoratori, anomalie nei cedolini paga. – è quanto fa sapere la UILTRASPORTI -Particolare allarme destano inoltre le segnalazioni relative a riduzioni non giustificate di ferie e permessi, presunte incongruenze sulle quote di TFR destinate ai lavoratori aderenti ai fondi di previdenza complementare e il mancato corretto riconoscimento delle giornate di permesso riferite alle festività soppresse previste dal contratto collettivo nazionale.”

LA PROTESTA – “Ulteriore elemento di forte preoccupazione riguarda il possibile conflitto di interessi emerso nella composizione della RSU, per la quale è necessario avviare successivi approfondimenti. In tale contesto, – si legge nella nota – la UILTRASPORTI ha indetto una prima assemblea sindacale retribuita per la giornata di martedì 5 maggio 2026, da svolgersi nelle ultime due ore di ciascun turno di lavoro presso il cantiere di igiene urbana del Comune di Quarto, alla presenza di dirigenti sindacali territoriali. L’assemblea sarà il primo momento pubblico di confronto con i lavoratori per illustrare lo stato della vertenza e condividere le ulteriori iniziative da intraprendere a tutela della dignità del lavoro, del rispetto contrattuale e della qualità del servizio reso alla cittadinanza. La UILTRASPORTI, pur prendendo atto della sensibilità istituzionale più volte manifestata dal Comune di Quarto, attende ora segnali concreti e immediati da parte della società affidataria. Non è più tempo di rinvii! Chi garantisce ogni giorno pulizia, decoro e servizi essenziali merita rispetto, correttezza e risposte certe.”