POZZUOLI/ «Erba alta, topi e rifiuti: Monterusciello quartiere dimenticato»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno, vi scrivo per denunciare lo stato di totale abbandono in cui versano via Verga e via Novaro, nel quartiere di Monterusciello. Siamo ormai arrivati a una situazione insostenibile che va avanti da mesi. Nello specifico, vorrei segnalare: pericolo vetri rotti in quanto le strade e i marciapiedi sono disseminati di bottiglie di vetro infrante. È un rischio costante per l’incolumità dei bambini che giocano in zona e per gli anziani. Emergenza Igienico-Sanitaria: non viene effettuata una derattizzazione da tempo immemore. La presenza di topi, unita all’erba alta mai tagliata e ai rifiuti, rende l’aria e l’ambiente malsani. Mancanza di Manutenzione: La pulizia ordinaria sembra essere un miraggio. Ci sentiamo letteralmente “dimenticati da Dio”. Vorrei sapere se, tramite la vostra testata, sia possibile sollecitare gli organi competenti (Comune di Pozzuoli e uffici d’igiene urbana) affinché intervengano immediatamente con una bonifica dell’area.» (Teresa T.)

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