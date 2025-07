POZZUOLI/ «Lavori di notte a Monterusciello: non riusciamo più a dormire»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Voglio segnalare che alle 2 di notte lavori rumorosi in via Monteruscello 49/A. Chiamata ai vigili, ma la risposta è sconcertante. Nessuna pattuglia disponibile! Alle 2:00 di notte, in una zona residenziale dove il silenzio dovrebbe essere garantito per legge e buon senso, si sentono rumori assordanti: martelli pneumatici, camion in movimento, uomini al lavoro. Non un’emergenza, ma lavori programmati, evidentemente autorizzati (da chi?) o comunque tollerati. Un cittadino, esasperato dall’impossibilità di dormire, fa l’unica cosa sensata: chiama i vigili urbani. Ci si aspetterebbe un intervento immediato, o almeno un controllo. E invece, la risposta è disarmante: “Non abbiamo pattuglie disponibili a quest’ora.” Come può essere possibile? In una città dove i regolamenti comunali vietano esplicitamente attività rumorose in orario notturno, chi dovrebbe farli rispettare ammette di non poter intervenire perché… semplicemente non c’è nessuno in servizio? Questo non è solo un episodio fastidioso. È la fotografia di una realtà ben più grave: quella dell’assenza totale del controllo del territorio nelle ore notturne. E mentre i cittadini cercano di riposare dopo una giornata di lavoro, le regole vengono sistematicamente ignorate – senza alcuna conseguenza. A cosa serve un corpo di Polizia Locale se, nei momenti di bisogno, non è operativo? Perché si permette a privati o imprese di lavorare di notte in zone abitate senza alcun rispetto per chi ci vive? E soprattutto: chi vigila sui vigilanti? L’assenza di pattuglie non è una scusa: è una mancanza inaccettabile, frutto di cattiva organizzazione o scelte discutibili. E i cittadini hanno il diritto – e il dovere – di denunciarla.»