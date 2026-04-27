POZZUOLI/ Litiga con la fidanzata e si ubriaca: 17enne finisce all’ospedale

POZZUOLI – Bere per dimenticare. È il falso mito che ha seguito un 17enne di Pozzuoli finito in ospedale per i troppi cocktail bevuti a seguito di un litigio con la fidanzata. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo aver aver accusato un malore causato dalla grossa quantità di alcol ingerito. Alcolici venduti da qualche bar del centro storico nonostante il divieto di somministrazione ai minori. Trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie è stato dimesso nella notte. L’episodio è avvenuto quasi in concomitanza con la violenta lite andata in scena in corso Garibaldi, nei pressi di Piazza della Repubblica dove, anche in quella circostanza, è stato necessario l’intervento di un’ambulanza, alimentando il caos e il timore dei tanti presenti.