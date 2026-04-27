Paura al porto di Pozzuoli: anziano investito da un camion agli imbarchi

POZZUOLI – Attimi di paura questa mattina al porto di Pozzuoli dove un 78enne è stato investito da un camion che stava per imbarcarsi su un traghetto. L’anziano stava passeggiando sulla banchina quando il mezzo lo ha colpito e ferito a una gamba e a un piede. Sul posto è intervenuto personale del 118. Dopo le prime cure il 78enne è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sull’episodio indagano gli agenti della Polizia Municipale. Fermato il conducente del camion che sarà sottoposto agli esami tossicologici.