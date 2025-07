Virus delle zanzare, appello al sindaco di Quarto ” Urge un piano straordinario di disinfestazione”

QUARTO – Appello al sindaco di Quarto, Antonio Sabino, per una veloce disinfestazione finalizzata a scongiurare potenziali pericoli derivanti dal virus delle zanzare West Nile. E’ quanto chiede il gruppo di opposizione “Avanti Quarto”. “Alla luce dei casi di West Nile virus segnalati in Campania, riteniamo grave e inaccettabile l’assenza di azioni preventive da parte dell’Amministrazione comunale. – fanno sapere i consiglieri – Come gruppo consiliare Avanti Quarto, sollecitiamo un piano straordinario di disinfestazione, soprattutto in aree a rischio e con presenza di verde pubblico o ristagni d’acqua. La tutela della salute pubblica non può essere rimandata o affrontata con superficialità. Prevenire è un dovere istituzionale, non un’opzione. Ci auguriamo che, almeno su un tema così delicato, la maggioranza agisca con responsabilità e tempestività. I cittadini meritano attenzione e sicurezza.”