BACOLI/ Parte la pulizia straordinaria della città fino alle ore 22

BACOLI – Sarà attivo tutte le sere fino alle 22 fino a settembre: l’intervento straordinario di pulizia da parte della Flegrea Lavoro su tutta la città di Bacoli. L’operazione, condotta nelle ore notturne per non interferire con la fruizione turistica delle spiagge e dei centri culturali della città, consentirà la rimozione di ingenti quantità di rifiuti di ogni genere, accumulati in particolare nelle aree a maggiore afflusso. L’obiettivo è garantire fin dalle prime ore del mattino la piena fruibilità e il decoro delle zone balneari, del centro e della periferia, offrendo a residenti e turisti un ambiente più pulito e accogliente.

PULIZIA STRAORDINARIA – “Abbiamo istituito il servizio notturno di pulizia della nostra città. Per garantire più servizi, per una popolazione che a Bacoli in estate triplica. Ogni giorno, gli operatori ecologici rendono più belle strade, piazze, ville pubbliche” – ha affermato il sindaco Della Ragione. Le operazioni di pulizia proseguono anche nei canali pluviali, ammassati di erbacce. E il caso del canale che sfocia a via lungolago che è stato disostruito, dopo molto tempo, per prevenire ostruzioni e danni dovuti all’accumulo di foglie, detriti e sporco.