Il consiglio comunale di Bacoli approva mozione per Gaza. Nel mirino anche la Mbda al Fusaro

BACOLI – A notte inoltrata il consiglio comunale di Bacoli ha approvato una mozione in solidarietà con la Palestina, anche con tre voti dell’opposizione. Il documento ha preso posizione rispetto a quel che sta avvenendo nella Striscia di Gaza, dove lo Stato di Israele sta portando avanti una guerra contro il popolo palestinese, dopo i sanguinosi attacchi di Hamas dell’ottobre del 2023. Il consigliere di Sinistra per Bacoli, Salvatore Illiano, ha presentato la mozione, che impegna l’Unione Europea a riconoscere lo Stato di Palestina, a cessare ogni forma di guerra fino al ripristino della pace, ed ha descritto quel che sta avvenendo a Gaza: “Un genocidio”.

GLI EMENDAMENTI – Alla mozione presentata dalla maggioranza sono stati presentati alcuni emendamenti dal gruppo Insieme per Bacoli composto da Ermanno Schiano e Vincenzo Salviati. “Abbiamo deciso di presentare degli emendamenti alla mozione della maggioranza perchè riteniamo che le azioni in favore della Palestina debbano essere concrete, e non solo atti di ipocrisia politica. Per quanto la proposta della maggioranza sia totalmente condivisibile noi riteniamo giusto che ci sia innanzitutto una sospensione di tutte le relazioni con aziende presenti sul territorio che forniscono armi ad Israele. E considerato che i nostri emendamenti sono stati approvati dalla maggioranza, mi aspetto un comunicato stampa ufficiale di questa presa di posizione da parte del sindaco contro l’azienda del Fusaro” – afferma il consigliere Salviati. Ricordiamo che la precedente amministrazione Josi, con un blitz a fine consiliatura, ha approvato un Puc che prevedeva l’allargamento dei capannoni dell’Mbda per rendere operativa l’azienda alla realizzazione di armi. Il rappresentante della minoranza sottolinea, inoltre, la necessità di “mettere in condizione l’Onu e le organizzazioni umanitarie a lavorare in maniera indipendente per salvare vite umane”. La mozione allargata agli emendamenti, votata anche dal consigliere di Forza Italia Gianluca Schiano, prevede anche “di offrire al Governo la disponibilità da parte del Comune ad accogliere profughi palestinesi così come fatto con quelli ucraini”.