A Pozzuoli parte la disinfestazione contro la zanzara West Nile “Nessuna emergenza, solo prevenzione” – IL CALENDARIO

POZZUOLI – Il comune di Pozzuoli ha annunciato una serie di attività di disinfestazione su tutto il territorio a partire da lunedì 28 luglio. “Non esiste alcuna emergenza, si tratta solo di prevenzione” tiene a precisare l’Ente attraverso i propri canali di informazione. “Al momento non ci sono segnalazioni né emergenze sanitarie, ma per prevenire ogni possibile rischio legato alla zanzara West Nile, il Comune di Pozzuoli ha avviato un piano straordinario di disinfestazione adulticida. – fa sapere il comune di Pozzuoli – La zanzara West Nile può trasmettere un virus che, nella maggior parte dei casi, provoca sintomi lievi simili all’influenza. Solo raramente può causare complicazioni più serie.”

IL CALENDARIO – Per tutelare la salute pubblica, gli interventi si svolgeranno dalle ore 23.00 alle ore 3.00, secondo il seguente calendario: lunedì a Monterusciello, Reginelle, Licola e Cuma; martedì al Rione Toiano, Monterusso, Sotto il Monte, Lucrino, Arco Felice, Via Luciano, Via Artiaco e Via Campana; mercoledì alla Solfatara, Parco Bognar, Pisciarelli, Centro Storico e Via Napoli. Durante le operazioni si raccomanda di: tenere porte e finestre chiuse, non lasciare panni stesi all’esterno e proteggere animali domestici e alimenti.