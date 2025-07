BACOLI/ Sequestrato dai carabinieri l’archivio storico comunale

BACOLI – E’ stato sequestrato dai carabinieri, su richiesta della Soprintendenza, l’archivio comunale storico sito nei seminterrati del Municipio di Bacoli, a Piazza Marconi. A comunicarlo, durante il consiglio comunale di ieri sera, è stato il consigliere di minoranza di Fratelli d’Italia Nello Savoia. L’area, già qualche settimana fa, era stata al centro delle cronache locali per la presenza di pulci e zecche che avevano costretto l’amministrazione a chiudere per qualche giorno bagni ed ufficio tecnico. I sigilli posti da parti dei militari dell’Arma sarebbero stati messi perchè, al momento del trasloco, non vi era l’autorizzazione della Soprintendenza. Nell’archivio comunale storico sono presenti molti documenti storici che, secondo la legge, necessita l’ autorizzazione e la presenza di un funzionario archeologo al momento di traslochi e trasferimenti.