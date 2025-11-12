Viola Scotto di Carlo vola a Tokyo per i Deaflympics 2025

POZZUOLI – Viola Scotto di Carlo della Napoli Nuoto farà parte della delegazione della nazionale italiana che dal 15 al 26 novembre parteciperà a Tokyo ai Deaflympics 2025. La squadra azzurra rappresenterà l’Italia in una delle più importanti manifestazioni sportive internazionali dedicate ad atlete e atleti sordi, organizzata dal Comitato Internazionale dello Sport per Sordi. La nuotatrice di Bacoli è tra i dieci convocati dal direttore tecnico Mauro Antonini, dal tecnico nazionale Ivan Sacchi e dal membro dello staff Sara Maragno. La cerimonia di apertura è prevista per il 15 novembre a Tokyo. “Viola è iscritta a diverse gare, poi, nel corso della kermesse deciderà lo staff tecnico della nazionale cosa rinunciare – ha affermato il tecnico Fabrizio Fusco della Napoli Nuoto che segue la Scotto di Carlo da diversi anni -. E’ molto motivata e si è preparata molto in queste settimane per portare a casa risultati di prestigio”. La nuotatrice flegrea è, infatti, iscritta alla 50, 100, 200, 400 e 800 stile libero, 50, 100, 200 dorso e 50, 100, 200 farfalla, oltre che alle staffette femminili e miste. In ambito internazionale tra Giochi del Mediterraneo e Mondiali Universitari a Chengdu nel 2023 e in Germania quest’anno ha conquistato, finora, ben 8 medaglie. “E’ un’altra tappa per la crescita della nostra atleta, le gare in cui gareggerà in Giappone – ha affermato Marco Ricchi, dirigente della Napoli Nuoto -. Un altro tassello di avvicinamento agli Assoluti che si disputeranno a dicembre prossimi. E’ molto determinata e lo ha fatto vedere in queste settimane nella piscina del Pala Trincone di Monterusciello”.