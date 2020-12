BACOLI – In occasione delle festività natalizie, l’Amministrazione Comunale e l’Area IV – Servizi Sociali del Comune di Bacoli, intendono donare ai bambini delle scuole materne e delle prime tre classi elementari degli istituti di Bacoli, la visione di una forma alternativa di spettacolo teatrale, dal titolo “Videochiamata con Babbo Natale”.

Si tratta di uno spettacolo di Natale, a cura de “La Mansarda – Teatro dell’Orco”, compagnia di teatro per le nuove generazioni, concepito esclusivamente per la trasmissione on demand, al fine di intrattenere anche in questo momento particolare il piccolo pubblico che non potrà recarsi a Teatro. Lo spettacolo avrà una durata di 40 minuti, sarà fruibile attraverso l’invio di un link dedicato e verrà trasmesso mercoledì 23 dicembre, alle 20.

Per partecipare, solo per bambini delle scuole materne e massimo fino alla terza elementare, inviare una mail a [email protected] indicando la mail a cui ricevere il link, il nominativo del bambino del genitore, la scuola frequentante e un numero di telefono (termine fino alle ore 24,00 del 22.12.2020).