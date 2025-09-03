Viabilità a Pozzuoli, Italia Viva arriva a “macerie fumanti” «Ecco le nostre proposte»

POZZUOLI – “Fà comme a Santa Chiara: dopp’ arrubbata ce mettetero ‘e pporte ‘e fierro‘”. Non c’è detto migliore per sintetizzare il senso della comunicazione di Italia Viva Pozzuoli (rappresentata in consiglio comunale da Enrico Russo e Gianluca Sebastiano) che oggi, nella commissione consiliare, ha dato suggerimenti in merito al caos generato dalla chiusura di via Marconi e via Rosini. Un modus operandi consolidato dell’amministrazione Manzoni, che da tre anni rincorre fatti ed eventi senza riuscire ad anticipare e prevenire criticità.

LE IDEE – «Abbiamo affrontato le grandi criticità legate alla viabilità a seguito dei lavori di rifacimento del manto stradale. – hanno detto all’indomani del caos i rappresentanti di Italia Viva – Abbiamo avanzato alcune proposte concrete per provare ad alleviare i disagi: Inversione del senso di marcia di via Pietro Ragnisco per eliminare le difficoltà create dal semaforo in via Pergolesi. Via Pergolesi a senso unico di marcia. Convogliare i mezzi pesanti e di grandi dimensioni su via Annecchino o sul tunnel Porto – Tangenziale. Siamo al lavoro per trovare soluzioni pratiche e immediate. Noi ci siamo, sempre dalla parte della città.»