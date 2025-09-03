“Sprecopoli” sanità, Nappi (Lega): «Asl e Regione fanno servizio fotografico ai palazzi»

NAPOLI – “Già ce le immaginiamo le luci di scena posizionate per immortalare, magari al tramonto, palazzi, palazzoni e palazzine di proprietà dell’Asl Napoli 1. Costo dell’ultima trovata? Migliaia di euro… soldi dei campani, naturalmente, che vengono sottratti al servizio sanitario che versa già in uno stato drammatico. Chissà poi se gli immobili ‘in posa’ non sono gli stessi che si lasciano abbandonati e vuoti mentre si pagano fior di milioni di euro ai privati per l’affitto delle sedi di appena due distretti, come abbiamo recentemente denunciato. E viene pure da chiedersi: per fotografare degli edifici non sarebbe bastato il cellulare e l’opera di qualche solerte dirigente dell’Asl? Evidentemente, però, avranno pensato che se si deve restituire ai posteri l’emblema del fallimento targato De Luca e Pd, bisogna farlo per bene ed affidarsi a un professionista! Nel frattempo la ‘Sprecopoli’ continua, negli ultimi dieci anni a causa di questi signori, in Campania, la sanità da diritto è diventata un’elemosina, qualcosa da svendere in cambio di poltrone e incarichi e ritrovarsi tutti felici e incoerenti nella coalizione ‘pappaFico’. Si vergognino e vadano a casa”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.

