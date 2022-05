MONTE DI PROCIDA – L’equipaggio della Nave Anteo si prepara a iniziare le operazioni addestrative e saluta i Campi Flegrei. Il Programma Speciale nave Anteo è un’iniziativa sostenuta dai Comuni di Monte di Procida, Pozzuoli e Procida, con la partecipazione della Marina Militare, e del Corpo delle Capitanerie di Porto- Guardia Costiera. L’unità ha un altissimo valore tecnico e pur essendo una nave militare non è un mezzo da guerra. A bordo non sono presenti cannoni, ma strumenti tecnici di altissimo pregio ingegneristico che hanno permesso e permettono al nostro Paese di affrontare le difficoltà delle profondità marine, sversamenti di rifiuti, recupero di ordigni e più in generale proteggere il mare. L’equipaggio è composto da specialisti le cui qualità psicofisiche sono un punto di riferimento degli standard della Marina Militare; è impegnato anche in attività divulgative, culturali, di sensibilizzazione ai temi della tutela ambientale, tutela del patrimonio archeologico e infine attraverso attività rivolte all’inclusione sociale.