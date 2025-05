Vergogna all’ospedale di Pozzuoli: rubati un rosario della Madonna e quadri della via Crucis

POZZUOLI – Vergognoso furto nella cappella dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove ignoti hanno portato via tre quadretti della via Crucis e un rosario della Madonna. Oltre a portare via gli oggetti religiosi, hanno poi messo a soqquadro il locale. A fare la triste scoperta e a dare l’annuncio è stato il parroco, che ha affisso un cartello all’ingresso della cappella. “Con grande dispiacere, – si legge – questa mattina 22 maggio, ho trovato la cappella a soqquadro, sono stati portati via – RUBATI – tre quadretti delle stazioni della via Crucis e un rosario della Madonna” . Al vaglio in queste ore ci sono le telecamere del sistema di videosorveglianza dell’ospedale che potrebbero aver ripreso i ladri entrare nel locale al piano terra della struttura.