POZZUOLI/ Presidenza Ente Parco, Manzoni spinge per Imperatore ma prepara un altro nome

POZZUOLI – La corsa alla presidenza dell ‘Ente Parco dei Campi Flegrei è alle battute finali. Nonostante i tanti dubbi di incompatibilità legate alle numerose attività professionali sul territorio e che avevano spinto a una iniziale bocciatura, il geometra Vincenzo Imperatore resta ancora in corsa per l’incarico. Verranno fatte le ultime valutazioni in Regione proprio in queste ore sul nome sponsorizzato dal sindaco Manzoni. In queste ore perplessità sulla nomina pare siano state avanzate dal sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, sia perché rimasto escluso dalla discussione, sia per i troppi incarichi che il noto professionista flegreo ha ricoperto e ricopre e che fanno sorgere il sospetto che possa incorrere in conflitto di interesse. In ogni caso Imperatore resta nome prestigioso e Manzoni dopo aver fatto di tutto per portare alla presidenza dell’Ente Giacomo Bandiera, si è arreso proprio dinanzi all’incompatibilità legata all’attività di assessore. Manzoni prepara un altro nome in caso di dietrofront ma dopo Bandiera e il rischio bocciatura per Imperatore, difficile che la scelta resti nelle sue mani.