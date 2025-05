A Bacoli stop all’alcol durante la partita Napoli-Cagliari

BACOLI – Vietati gli alcolici durante la proiezione della partita di calcio Napoli-Cagliari, la partita decisiva per l’assegnazione dello Scudetto. E’ quanto disposto dal sindaco di Bacoli che in occasione dell’incontro di venerdì 23 maggio hanno disposto, con un’ordinanza specifica, divieto di vendita e detenzione di bevande alcoliche nonchè di bevande in contenitori di vetro durante la proiezione della partita a Piazza Mercato.

L’ORDINANZA – I primi cittadini hanno ritenuto necessario individuare – si legge nell’ordinanza – misure idonee a impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l’incolumità di chi vorrà partecipare all’evento tenendo conto di chi vorrà usufruire degli spazi pubblici dovrà farlo in condizioni di sicurezza. A Bacoli il divieto sarà dalle 19,30 del 23 maggio fino alle ore 8 del 24 maggio “Sarà vietata – si legge nell’ ordinanza – la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro o lattina da parte di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in vetro o lattina da parte delle attività temporanee connesse all’evento, la somministrazione e vendita da parte di esercizi commerciali e artigianali, la detenzione in aree pubbliche di bevande in vetro o lattina”. Il divieto non riguarderà le attività commerciali come i bar purchè le persone restino all’interno della struttura, mentre l’ordinanza a Bacoli vieta l’uso di alcolici in Piazza Mercato, via Lungolago e via Miseno.