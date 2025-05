Nelle scuole è partito il progetto “Bici Sicura”. A Bacoli in arrivo anche la prima scuola di ciclismo

BACOLI – È partito a Bacoli il progetto “Bici Sicura” destinato ai piccoli studenti del territorio. L’iniziativa è stata organizzata da Raffaele Illiano, campione di ciclismo di Bacoli «Con il progetto Bici Sicura abbiamo portato nelle scuole un messaggio importante: la bici è libertà, educazione, rispetto e soprattutto un gioco bellissimo per crescere bene. – spiega Illiano – Abbiamo parlato ai bambini – come il nostro piccolo Giovi – del valore dello sport, delle regole della strada e di quanto sia bello e sano pedalare in sicurezza. Ma questo è solo l’inizio: stiamo per aprire la Scuola di Ciclismo di Bacoli con il supporto della Federazione, per avvicinare sempre più giovani a questo meraviglioso mondo. Invitiamo tutti i genitori a mettere i propri bimbi in sella: per giocare, socializzare, divertirsi e imparare. E ricordiamo a chi è alla guida: un metro e mezzo può salvare una vita. Rispettiamo i ciclisti.»