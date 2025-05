Maltempo, scatta l’allerta meteo sui Campi Flegrei

AREA FLEGREA – La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, venerdì 23 maggio. Sui settori centro-settentrionali e, in particolare, sulle zone di allerta 1,2 e 3 (Zona 1: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), si prevedono temporali repentini e intensi a scala locale. Le precipitazioni saranno infatti caratterizzate da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale. Potranno anche essere accompagnate da grandine, fulmini e raffiche di vento. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane. A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.