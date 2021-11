POZZUOLI – Area flegrea battuta dal maltempo. Il forte vento di oggi sta provocando il crollo di diversi alberi. Pochi minuti fa un arbusto è caduto al centro della carreggiata in via Monteruscello, nel quartiere di Monterusciello. Stesso copione in via Staffetta, tra Varcaturo e Lago Patria. Ieri la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo arancione valido fino alle 8 di domani.