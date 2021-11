POZZUOLI – L’Asl Napoli 2 Nord rinnova l’invito a sottoporsi alla terza dose di vaccino contro il Covid-19 rivolgendosi a tutti coloro che hanno effettuato la vaccinazione da oltre sei mesi e che si trovano in una delle condizioni prioritarie indicate dal Ministero: personale sanitario, pazienti fragili, pazienti con più di 60 anni, personale delle forze dell’ordine e personale scolastico. L’Asl ha già vaccinato circa 20.000 persone con la terza dose e ne sta convocando altre 25.000 sull’intero territorio.

COME FARE – Tutti i centri vaccinali dell’Asl Napoli 2 Nord (tranne quello di Ischia) garantiscono la vaccinazione in modalità “open day” dalle 8 alle 20 anche per le terze dosi. Presso il centro di Ischia la vaccinazione senza prenotazione è possibile ogni sabato dalle 9 alle 18.