POZZUOLI – In considerazione delle avverse condizioni meteo previste, con temperature prossime allo zero, precipitazioni sparse e vento forte con locali raffiche, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha firmato un’ordinanza con la quale dispone per la giornata di domani, sabato 13 febbraio, la chiusura del civico cimitero e di tutti i parchi pubblici: Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne.

LE RACCOMANDAZIONI – Il primo cittadino raccomanda inoltre a tutti di limitare gli spostamenti a quelli necessari, di avere la massima cautela alla guida dei veicoli, laddove, con le temperature vicine allo zero potrebbe formarsi ghiaccio sulle strade, determinando condizioni pericolose per la circolazione, e di prestare la massima attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, piante, pali della luce, segnaletica o impalcature, parti di cornicioni. Con le gelate è inoltre opportuno avere riguardo per la corretta conservazione dei contatori dell’acqua: in particolare, è necessario proteggere quelli maggiormente a rischio (collocati all’esterno degli immobili, in locali non isolati dal freddo o in abitazioni utilizzate raramente) rivestendoli con materiale isolante.