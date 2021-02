BACOLI – Un’insegnante della scuola elementare di Miseno è risultata positiva al Covid-19. Come da prassi è stato avviato il protocollo dell’Asl Napoli 2 Nord e per tutti gli alunni delle classi 3A, 1A, 1Ab e 5Ab è stato disposto l’obbligo di quarantena con isolamento domiciliare. Allo stesso tempo l’Asl ha avviato le procedure per il tracciamento dei contatti avuti dall’insegnante e disposto controlli attraverso tamponi molecolari.