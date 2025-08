Vasto incendio avvolge Monte Gauro e Monte Barbaro, paura a Pozzuoli «Sembrava un drone, poi le fiamme»- LE FOTO

POZZUOLI – Bruciano Monte Barbaro e Monte Gauro. Quello che era un piccolo focolaio acceso nel primo pomeriggio di sabato è diventato in poche ore un vasto incendio che sta distruggendo le due montagne. I punti impervi rendono difficoltoso l’intervento dei vigili del fuoco che stanno agendo nella parte sottostante, cercando di contenere le fiamme in prossimità delle abitazioni. Il buio inoltre rende impossibile l’intervento di elicotteri e canadair che dovrebbe entrare in azione alle prime ore dell’alba di domenica. Da ore intanto l’intera città è col fiato sospeso: tante sono state le richieste di intervento al 115 e alle forze dell’ordine da parte dei cittadini spaventati dai primi roghi che, a causa del vento, in poco tempo hanno avvolto grandi porzioni delle due montagne. In questi minuti sul posto ci sono anche i carabinieri della stazione di Pozzuoli e gli agenti della Polizia Municipale che stanno monitorando la situazione. Le fiamme al momento stanno colpendo le gli ettari di terreno che affacciano su via Campana, la tangenziale di Napoli e sulla località “Sotto il Monte”.

LE TESTIMONIANZE – «Abbiamo sentito un rumore come se fosse un drone, poi abbiamo visto le fiamme e in poco tempo non si è capito niente. L’incendio è diventato enorme» racconta Nicola, residente in zona “Sotto il Monte”. Polemiche sull’intervento dei vigili del fuoco, che a detta di alcuni residenti sarebbe stato tardivo «Li abbiamo chiamati una marea di volta, ma non hanno mai risposto – racconta Mario Marrandino, ex assessore di Pozzuoli – personalmente ho anche più volte chiamato i carabinieri che a loro volta hanno sollecitato il 115 ma non si è visto nessuno per tutto il pomeriggio. E ora ecco che sta bruciando tutto».

