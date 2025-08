POZZUOLI/ Fiamme sul Monte Barbaro

POZZUOLI – Un incendio è divampato questo pomeriggio sul Monte Barbaro, a Pozzuoli. Da circa due ore sta andando in fiamme il versante che affaccia sulla località di “Sotto il Monte”. Il rogo, a causa del vento, si sta allargando nelle zone circostanti minacciando anche il lato che affaccia su via Campana e sul Rione Toiano. Numerose sono le chiamate ai vigili del fuoco da parte dei cittadini che abitano nella zona. Al momento le abitazioni che sorgono in zona non sono minacciate dalle fiamme che però stanno bruciando, rapidamente, la vegetazione. *seguiranno aggiornamenti