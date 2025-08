POZZUOLI/ Spiaggia di via Napoli negata ai disabili – LE FOTO

POZZUOLI – Mare vietato ai disabili a via Napoli. Nonostante l’affidamento di porzione di arenile ai privati da parte del comune di Pozzuoli, restano le barriere architettoniche che rendono difficoltoso – per non dire inaccessibile – il passaggio di carrozzine e passeggini. L’unico accesso alla spiaggia che sorge ai piedi del lungomare “Sandro Pertini” è rappresentato da una serie di rampe di scale ripide che rendono difficoltoso (e pericoloso) ogni movimento. L’unica via di accesso meno ripida e praticabile si trova alla fine del lungomare. «Se una mamma deve essere aiutata per portare il proprio bambino con un passeggino, è praticamente impossibile per un disabile su una sedia a rotelle scendere queste scale – spiega un bagnante – l’unica parte più percorribile è in corrispondenza dell’ex bar di Dartagnan. Però se uno riesce a scendere poi per muoversi diventa ancora più difficile».

LE FOTO