Elezioni regionali, da Quarto avanza la candidatura di Francesco Dinacci con il PD

QUARTO – Avanza la candidatura del presidente metropolitano del Partito Democratico Francesco Dinacci alle prossime elezioni regionali.

A sostenere la sua candidatura ci sono due “pezzi da novanta” della segreteria nazionale, Sandro Ruotolo e Marco Sarracino. Quella di Dinacci sarebbe una candidatura autorevole, forte e che potrebbe portare, per la prima volta nella storia in consiglio regionale, una figura politica proveniente dal comune di Quarto. «Cosa farà il PD di Quarto? Cosa farà il Sindaco, espressione diretta del partito sul territorio, cosa faranno i consiglieri? Sosterranno un loro concittadino che ha percorso tutti i livelli del Partito, o prevarranno ancora una volta le logiche delle correnti, dei compromessi, delle ” caselle da riempire” nei territori amici?» si chiedono i supporter di Dinacci e gli iscritti al Partito Democratico di Quarto che vedono nella sua candidatura un’occasione da non perdere.