POZZUOLI – Una scossa di magnitudo 2.4 è stata avvertita alle 00:45 a Pozzuoli, in gran parte dell’area flegrea e nei comuni limitrofi. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 2.6 km con epicentro nei pressi di Pendio Sant’Elmo, nella zona alta della città. Si tratta di un fenomeno che rientra in uno sciame sismico iniziato alle 00:21 nell’area dei Campi Flegrei. Non si segnalano criticità né danni.