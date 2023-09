POZZUOLI – Ancora fiamme a Pozzuoli. In questi minuti un vasto incendio è divampato nei pressi dell’ex stabilimento della Sofer. Ad andare a fuoco alcuni capannoni, ubicati tra la frazione di Arco Felice e l’ex fermata della Cumana, Cantieri. Si attende l’arrivo dei vigili del fuoco: le fiamme sono ormai visibili in più punti della città. Il vento non aiuta e alimenta l’incendio.