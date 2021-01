VARCATURO – I carabinieri della stazione di Varcaturo, nell’ambito di servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Napoli, hanno tratto in arresto un 44enne di origini nigeriane. I militari, allertati per una lite in strada tra un italiano ed un nigeriano, sono intervenuti per evitare che la discussione sfociasse in violenza. Durante le procedure di identificazione del cittadino extracomunitario, sprovvisto di documenti, i carabinieri hanno scoperto che sulla testa dell’uomo pendevano due ordini di carcerazione emessi dalla Procura di Padova nel 2018, perché gravemente indiziato di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti.