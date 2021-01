POZZUOLI – I carabinieri della stazione di Varcaturo, durante un servizio di controllo a Licola mare, hanno notato un’accesa discussione tra due coniugi. Il marito, 41enne di Pozzuoli, anche in presenza dei militari, ha cercato di colpire la moglie da cui si sta separando. Dagli accertamenti effettuati è risultato che anche in passato la donna fosse stata vittima di altri episodi di violenza, mai denunciati. Per l’uomo sono scattate le manette: è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.