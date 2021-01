POZZUOLI – «Gentile direttore di Cronaca Flegrea, visto che il governatore De Luca ha dato pieni poteri ai sindaci sulla decisione di aprire le scuole o continuare con la DAD, chiediamo al sindaco Sig. Figliolia (come già sta avvenendo sui social) di seguire una linea logica che porterà sicuramente alla richiusura delle scuole in conseguenza ai purtroppo sempre più elevati numeri di contagio e decessi. Quindi non si tratta altro che prendere le redini in mano ed anticiparsi su ciò che purtroppo, credo, avverrà a breve come già hanno fatto altri sindaci di altre città. Vorrei precisare che io come gli altri genitori favorevoli alla DAD, siamo i primi a sperare che tutto ciò finisca al più presto e che si ritorni alla “normalità”, ma ora non purtroppo non vediamo il senso visto anche le modalità che sono state imposte per far sì che si possano frequentare gli istituti (come tenere aperte le finestre in aula in questo periodo dell’anno). Bisogna essere razionali e ragionare su ciò che è meglio fare anche se sopra di noi (governo, regione) danno direttive assurde e fanno evincere sempre più la classica situazione di scarica barile sulle decisioni finali da prendere…Spero che pubblichi al più presto questo “invito” con la speranza che ovviamente finisca tutto al più presto.»

*Lettera firmata