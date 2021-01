POZZUOLI – Vigili del fuoco in azione in questi minuti a Monterusciello a causa di alcune lamiere pericolanti sul tetto dell’edificio realizzato per ospitare un centro commerciale. Per motivi di sicurezza via Modigliani è stata chiusa al traffico veicolare. Le operazioni sono state rese necessarie a causa delle forti folate di vento di questi giorni. I vigili del fuoco sono impegnati per la messa in sicurezza dell’intero edificio.