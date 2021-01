Parte oggi “Pillole di salute” la nuova rubrica di Cronaca Flegrea realizzata in collaborazione con operatori sanitari e professionisti di Pozzuoli e provincia. Sono vari i temi che saranno affrontati durante brevi ma significative clip di pochi minuti: come si utilizza un saturimetro, come si misura la pressione arteriosa, che tipo di alimentazione è più indicata in questo periodo di Covid, cura e igiene dentale, contraccezione, bruxismo, attività fisica e tanto altro ancora. L’idea di avviare questo progetto è nata dalla voglia di educare la popolazione, informandola circa nozioni basilari, che nel quotidiano possono migliorare la vita di tutti. Nel primo appuntamento la dottoressa nonché farmacista Angela Vassallo ci parlerà di antibiotici e disbiosi intestinale. Buona visione!