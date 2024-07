VARCATURO/ Si tuffa in mare per salvare il figlio ma rischia di annegare

VARCATURO – Sono le 16:00 quando giunge richiesta di soccorso al 118 per persona annegata alla spiaggia libera di Varcaturo. Dalle prime ricostruzioni un uomo di origine marocchine si è tuffato in mare per salvare il figlio poco più che 11enne che era stato inghiottito dalle onde. I soccorritori hanno trovato il piccolo in buone condizioni mentre il padre in stato di semi-incoscienza. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli in codice rosso, ma non in pericolo di vita.