POZZUOLI/ Rotonda Cavani, lo sfogo di un vigile «Quattro ore sotto al sole». E il sindaco di Bacoli racconta favole e blocca chi dice il contrario

POZZUOLI – Un sabato infernale e una domenica che non è iniziata nel migliore dei modi a Lucrino dove alle 8.30 già c’era traffico questa mattina. Dopo le immagini di ieri, che raccontavano il flop dei due sensi unici (via Miliscola e Lago Lucrino) voluti dal sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni e dal collega di Bacoli Josi Della Ragione, proprio quest’ultimo è voluto correre ai ripari pubblicando su Facebook un post con il quale esaltava il nuovo dispositivo per il traffico. “Funziona! Sembrava impossibile…” ecc…ecc… ha scritto Josi che poi ha bloccato tutti gli utenti che facevano notare quanto, in realtà, era accaduto nelle ore precedenti all’imbuto infernale venutosi a creare alla rotonda di Lucrino. Post “contro” rigorosamente cancellati: sulla bacheca di Josi sono rimasti solo i commenti di coloro che hanno creduto alla sua narrazione (gli screen in fondo all’articolo). Tra le vittime “eccellenti” nei giorni scorsi c’è stato anche un agente di Polizia Municipale di Pozzuoli che aveva commentato un post in maniera polemica: detto fatto, il commento è stato cancellato.

LO SFOGO – Ma torniamo a quanto accaduto tra ieri e oggi alla Rotonda Cavani. Ad avere la peggio insieme agli automobilisti intrappolati nel traffico sono stati anche i vigili costretti a dover gestire la viabilità sotto al caldo torrido. Tra quest, un agente di Pozzuoli ha stigmatizzato la nuova misura bollandola “un flop”. «A volte non si prendono consigli e considerazioni di chi per mestiere vive di viabilità. – ha detto l’agente in servizio al comando di Pozzuoli – Purtroppo questo dispositivo è risultato un flop perché molto probabilmente questi geni che hanno studiato questa soluzione faranno tutti un altro lavoro, di sicuro staranno in qualche ufficio con aria condizionata e della realtà sapranno ben poco. La soluzione quale sarebbe? Per il mio modesto parere in primis rimuovere la rotonda, delimitare le corsie con un spartitraffico permanente a terra e istituire H24 un senso unico per tutti, cioè partendo dall’inversione di marcia che abbiamo già nei pressi dell’ufficio postale entrare a senso unico intorno al lago Lucrino e ritrovarsi sul senso unico davanti al Play Off. Solo così si risolverebbe definitivamente il problema, altrimenti con queste mezze misure solo in determinati giorni e addirittura in una determinata fascia oraria. Ad oggi io gli consiglierei di togliere tutto da mezzo perché così non sarà mai un beneficio per nessuno. A proposito per coloro che hanno partorito questa genialità non dimenticate che viviamo sempre in momento dove può accadere in qualsiasi istante una catastrofe. Mah, speriamo che ce la caviamo!»

