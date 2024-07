In arrivo altri 250mila euro per i consiglieri comunali di Pozzuoli

POZZUOLI – Con una determina dirigenziale a firma della dirigente Giuseppina Flagiello Pennacchi, l’amministrazione Manzoni ha disposto di assumere un ulteriore impegno di 250mila euro per il rimborso ai datori di lavoro dei consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti per l’anno 2024. Si tratta di una somma che va ad aggiungersi ai 100mila euro già impegnati l’8 gennaio scorso. Al momento, dunque, per i 25 consiglieri comunali l’Ente spenderà 350 mila euro. Il rimborso ai datori di lavoro viene liquidato sulla base delle assenze che gli stessi hanno effettuato per la partecipazione ai Consigli Comunali, alle conferenze dei capi gruppo e alle CCP sulla base delle certificazioni di presenze attestate dai segretari delle commissioni consiliari permanenti. La spesa per gli assessori, il sindaco e il presidente del consiglio ammonta invece a 416 mila euro.