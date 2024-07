BACOLI/ Rotonda Cavani: 200 metri in 20 minuti, il flop del nuovo dispositivo è certificato dalla realtà

BACOLI – Pirandello scriveva che “la realtà supera la fantasia”. L’autore siciliano scrisse chiaramente che la realtà supera la fantasia per la semplice ragione che “la realtà a differenza della fantasia non si preoccupa di essere verosimile perché è vera”. Ma questo non accade, evidentemente, con il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione che, ieri, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha difeso il nuovo dispositivo anti-traffico adottato dai comuni di Pozzuoli e di Bacoli con il senso unico di marcia a Lucrino. Le foto pubblicate dal primo cittadino bacolese avevano l’intento di dimostrare ai followers del sindaco-influencer dell’ennesima scelta riuscita bene. Ma la realtà, come afferma Pirandello, è un’altra: in questo momento Baia è totalmente congestionata. Per effettuare il tratto di strada che va dal bivio Baia-Fusaro a Punta Epitaffio (200 metri di strada) sono stati impiegati 14 minuti. A Lucrino la situazione è peggiore: circolazione totalmente paralizzata.

LE FOTO