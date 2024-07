MONTE DI PROCIDA/ Navetta gratuita per raggiungere le spiagge di Acquamorta, Miliscola e Torregaveta

MONTE DI PROCIDA – La settimana inizia con una novità per tutti i cittadini montesi: la possibilità di andare al mare portando con sé solo riviste, palette e pensieri felici. L’automobile, lo stress del parcheggio, la preoccupazione di non trovarlo si possono lasciare anche a casa. A partire da oggi, infatti, è stato attivato il servizio della navetta gratuita integrativa che collegherà i vari punti del paese con le spiagge di Acquamorta, Miliscola e Torregaveta. Un servizio potenziato: la novità è che la navetta passerà anche per il quartiere di Cappella in due fasce orarie la mattina e due fasce orarie il pomeriggio. «Nonostante il pochissimo tempo a disposizione abbiamo operato in sinergia con la Regione Campania ed E.A.V. srl rioffrendo il servizio alla cittadinanza e riuscendo anche a migliorarlo! Soprattutto dando seguito coi fatti alle nostre parole: mai più quartieri periferici», fa sapere il sindaco Salvatore Scotto di Santolo.