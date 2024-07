POZZUOLI/ Arte, luci e colori a Monterusciello: successo per HobbArt, la fiera dei piccoli artigiani

POZZUOLI – Buona la prima: “HobbArt” a Monterusciello è stato un successo. Decine di stand hanno colorato sabato “Piazzale Minopoli” dando vita a una variegata e colorata esposizione di prodotti artigianali. Borse, collane, bracciali, indumenti, gadget, pupazzi, quadretti, oggetti in ceramica e bigiotteria: innumerevoli sono stati i prodotti (ognuno unico nel proprio genere)esibiti e venduti, nati dalla creatività degli artigiani puteolani. La prima fiera di “HobbArt” ha portato in piazza numerose persone, regalando un sabato sera alternativo anche ai residenti del quartiere di Monterusciello. «È proprio il caso di dire “buona la prima” – afferma l’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro – l’evento a Monterusciello rappresenta solo la prima tappa di un lungo percorso che vogliamo costruire insieme ai piccoli artigiani di Pozzuoli. Il nostro lavoro è finalizzato, quotidianamente, alla valorizzazione di ogni forma di attività imprenditoriale sul territorio, dal centro storico ai quartieri. Ringrazio uno per uno tutti i partecipanti, il nostro sindaco Gigi Manzoni per l’immancabile supporto all’iniziativa, il rappresentante dei commercianti Giampaolo Marcellini, il centro anziani rappresentato dal presidente Pasquale D’Orio e il gruppo di Europa Verde Pozzuoli che ha sposato l’iniziativa». Finora sono 50 i tesserini di hobbista rilasciati dal comune di Pozzuoli, tra i pochi comuni ad aver introdotto la nuova figura artigianale promuovendo lo sviluppo sul territorio di una forma di autoimpiego innovativa.