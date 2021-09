VARCATURO – I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per possesso di documenti falsi una 21enne incensurata di origini rom. La giovane è stata bloccata presso l’ufficio postale di Lago Patria dove aveva provato a riscuotere il reddito di emergenza promosso dalla Regione Campania. Per richiedere il beneficio aveva utilizzato documenti di identità falsi sui quali era riportata la sua foto ma dati anagrafici diversi. La donna è stata sottoposta ai domiciliari, in attesa di giudizio. I documenti sono stati sequestrati.