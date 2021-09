POZZUOLI – Il Comune di Pozzuoli offre la possibilità a chi non è riuscito a spendere entro il 30 giugno le cedole librarie 2020/2021 per le scuole secondarie (medie e superiori) di poterlo ancora fare. I buoni libri non spesi in tempo non andranno, dunque persi, ma potranno essere utilizzati presso le librerie accreditate. Sono stati, infatti, riaperti i termini di spendibilità delle cedole librarie dell’anno scolastico 2020/2021 – scuole secondarie di primo e secondo grado – con scadenza fissata al 30 novembre 2021. La spendibilità delle cedole potrà avvenire, esclusivamente, presso le librerie accreditate con il comune di Pozzuoli nell’anno scolastico 2020/2021.