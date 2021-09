POZZUOLI – A partire da lunedì il Tunnel Monte Nuovo, che collega Arco Felice con Lucrino, resterà chiuso in entrambi i sensi di marcia fino al 4 marzo 2022. Il provvedimento si è reso necessario per consentire di realizzare la seconda e più articolata parte dei lavori finalizzati all’adeguamento e alla messa in sicurezza antincendio. Dopo l’installazione delle 14 telecamere di videosorveglianza e di una serie di estintori, l’amministrazione comunale aveva deciso di interrompere i lavori all’inizio del mese di giugno per non creare eccessivi disagi alla circolazione veicolare in occasione della stagione estiva.

IL PROGETTO – I lavori che prenderanno avvio alla fine di questo mese riguarderanno la realizzazione di un sistema idrico antincendio che attraverserà l’intero tratto del tunnel Monte Nuovo, pronto ad attivarsi in caso di necessità, e il rifacimento degli impianti di illuminazione e di ventilazione, oltre ad un’altra serie di interventi di adeguamento tesi alla messa in sicurezza della galleria.