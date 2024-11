VARCATURO/ Pesa oltre 250 chili e deve essere trasferito all’ospedale: intervengono i vigili del fuoco – LE FOTO

VARCATURO – E’ stato necessario l’intervento della squadra speciale SAF dei vigili del fuoco per fare uscire da casa un giovane di 24 anni che pesa oltre 250 kg e necessita di cure sanitarie. Il giovane questa mattina ha accusato un malore ed ha chiesto l’intervento del 118. I sanitari giunti nella sua abitazione, nella frazione di Varcaturo, hanno ritenute le sue condizioni tali da richiedere il trasferimento presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Visti il peso e la statura fisica del 24enne che non gli consentono di uscire dalla porta di casa, è stato necessario l’intervento della squadra speciale dei vigili del fuoco che lo hanno fatto passare attraverso il balcone al primo piano della villetta dove vive. Per il trasferimento invece è stata utilizzata un’ambulanza bariatrica.

LE FOTO