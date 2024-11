Alto Impatto a Pozzuoli: quattro persone denunciate, segnalati buttafuori “abusivi” in una discoteca

POZZUOLI – Quattro persone denunciate, quattro buttafuori sanzionati, nove lavoratori trovati a nero e 104 persone identificate. E’ questo il bilancio dell’operazione di “Alto Impatto” condotta dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – insieme alla Guardia di Finanza di Pozzuoli e al reparto prevenzione crimine di Napoli. Le attività sono state condotte su tutto il territorio per l’intera giornata di sabato e si sono concluse all’alba di domenica.

I DENUNCIATI – Poliziotti e fiamme gialle hanno identificato 104 persone di cui due extracomunitari che sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici. In serata, invece, sono stati denunciati un parcheggiatore abusivo per condotta reiterata; un cittadino statunitense per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale; e un puteolano che è stato trovato in possesso di due coltelli. Una quarta persone è stata denunciata in quanto trovata con armi in casa e cartucce mai dichiarate nonostante avesse il porto d’armi.

LE DISCOTECHE – Le attività di controllo hanno interessato anche le discoteche della città: in una quattro buttafuori sono stati segnalati in quanto non autorizzati dalla Prefettura, mentre 9 persone sono state trovate a lavorare in nero all’interno di un’altra discoteca.