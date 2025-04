VARCATURO/ Pensionato trovato morto in casa col volto tumefatto

VARCATURO – I carabinieri, allertati dal 118, questo pomeriggio sono intervenuti in via Vicinale Amodio 64. In un appartamento è stato trovato un 67enne deceduto. L’uomo presentava il volto tumefatto. Il medico legale é intervenuto su disposizione della procura di Napoli Nord che dirige le indagini. La causa della morte pare sia riconducibile a un trauma cranico ma sarà l’autopsia a spiegare meglio i fatti. Indagini in corso da parte dei Carabinieri L’uomo deceduto é Ferdinando Formisano, 67 anni, pensionato.