Il comune di Pozzuoli organizza evento nella scuola del vicesindaco: non è “conflitto di interessi”?

POZZUOLI – Ecco come organizzano le cose al comune di Pozzuoli. C’è un evento. Chi lo organizza? Diamolo al vice sindaco. Allora il vice sindaco Filippo M. ci pensa, riflette per qualche giorno poi si illumina. Ha il numero giusto: quello del direttore-preside dell’istituto “Petronio” di Pozzuoli. Guarda il nome e gli pare familiare. Chiama e dall’altra parte risponde Filippo M.. Stesso suo nome, stesso suo cognome. Pure lo stesso numero dell’assessore. Infatti è la stessa persona. Insomma, tra tante scuole, dove organizzano il convegno e con quali studenti? Il Petronio, senza nulla togliere alla validità e all’importanza della scuola più volte presente anche ad eventi al Rione Terra e in altre manifestazioni organizzate dall’Ente. La domanda nasce spontanea: non siamo di fronte a un “conflitto di interessi”?.